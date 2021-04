Romana entrou no mês de abril com toda a animação... e na melhor companhia!

Na manhã desta quinta-feira, a cantora aparece com os filhos mais novos, Ian e Aaron, aparentemente, a caminho da escola. E foi com grande alegria que o trio começou o dia, apesar de se adivinhar um dia cinzento e até com chuva.

Recorde-se que os meninos são frutos do relacionamento com Santiago Romero. Romana é ainda mãe de Ísis, fruto do casamento passado com Pedro Zarcos.

