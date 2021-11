Rita Pereira partilhou um vídeo nas histórias da sua conta de Instagram no qual mostra as alterações do seu rosto com a escolha de filtros. Na visão da atriz, as redes sociais acabam por enganar muitos dos seus utilizadores, uma vez que apenas mostra o lado 'perfeito' das pessoas.

"Este vídeo é para as miúdas e miúdos que não se sentem confiantes e acham que eu sou 'perfeita'. Não sou, nunca fui e será impossível ser. Sou feliz com filtros sim, mas sou mais feliz quando vocês me veem na rua SEM FILTROS", garante.

"Vocês são lindos, vocês são fortes, vocês são incríveis e conseguem tudo o que quiserem! O que os outros dizem ou pensam NÃO INTERESSA NADA! Obrigada por me seguirem e espero sinceramente influenciar-vos a serem feliz como são", completa.

Veja o vídeo na galeria.

