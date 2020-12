Cristina Ferreira tem vindo a destacar o dia-a-dia nas stories da sua página de Instagram, onde mostra os dias preenchidos com vários trabalhos para a TVI, maioritariamente na companhia do produtor André Manso e do realizador João Patrício.

E entre as muitas tarefas a cumprir, ambos também passam momentos divertidos e cheios de boa disposição, como aconteceu na tarde desta quinta-feira.

André Manso ficou fechado no escritório e pediu ajuda aos colegas e amigos. Momento que Cristina fez questão de gravar, tendo ficado a rir às gargalhadas. "O Manso está fechado no escritório", começa por dizer a diretora de entretenimento e ficção da TVI nos vídeos que pode ver na galeria.

