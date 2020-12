A SIC e Cristina Ferreira estão em tribunal, depois de a apresentadora ter saído do canal para regressar à estação 'mãe', a TVI. Recorde-se que o canal pede 20 milhões de euros de indemnização, quantia que Cristina diz não ter "qualquer fundamento ou base contratual".

Entretanto, esta quinta-feira, foram apresentados novos detalhes sobre o processo judicial, através de um comunicado enviado às redações pela SIC, e no qual pode ler-se que foi "notificada esta semana da contestação apresentada por Cristina Ferreira, no âmbito do processo que aquela intentou na sequência da cessação ilícita do contrato que a vinculava à SIC até 30 de novembro de 2022".

Perante as recentes notícias que surgiram na imprensa, o canal quis contestar - de referir que a TV7 Dias diz que teve acesso a toda a defesa de Cristina e que esta acusa o canal de lhe dever dinheiro, de não ter cumprido a promessa de ter um cargo na direção, entre outras acusações que a SIC agora esclarece.

"A SIC desde já dá nota de que não pretende discutir publicamente questões que estão concretamente submetidas à apreciação do tribunal. Não obstante, face às notícias hoje publicadas, e tendo em vista a defesa da imagem e reputação da SIC – que aquelas pretendem pôr em causa –, cumpre esclarecer as seguintes questões: A pretensão da SIC assenta estritamente em factos objetivos e todos os factos apresentados foram acompanhados por provas robustas e maioritariamente documentais, pelo que se estranha que Cristina Ferreira acuse a SIC de 'factos falsos' e 'factos mistos de verdadeiros e falsos' com base no diz-que-disse e sem apresentar provas concretas e reais", começa por esclarecer a televisão.

Além disso, lê-se no comunicado, "a SIC repudia a ocorrência de qualquer incumprimento da sua parte, nomeadamente que Cristina Ferreira não tenha desempenhado efetivamente as funções de consultora executiva na área do Entretenimento, reiterando o integral cumprimento dos contratos celebrados entre as partes".

Mais, a televisão "rejeita e manifesta a sua surpresa face às alegações de aproveitamento, seja por que meio for, da intimidade da vida privada de Cristina Ferreira, alegações que não deixam de ser contraditórias, considerando que a mesma era a principal responsável por 'O Programa da Cristina', agindo, no exercício dessas funções, com extrema liberdade, pelo que lhe é objetiva e exclusivamente imputável a partilha de quaisquer informações do foro íntimo ou privado", acrescentam, na mesma nota.

"No mais, a SIC mantém a convicção das pretensões por si formuladas em sede própria, reiterando a sua confiança no sistema judicial e na obtenção da boa decisão da causa", remata.

