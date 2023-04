"Tenho uma costela partida no lado direito e uma costela partida no lado esquerdo". Foram estas as informações que Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', fez questão de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram esta segunda-feira, dia 10 de abril.

Depois de já andar com algumas dores, a figura pública - que participou no programa 'Dança Comigo', da RTP - foi fazer um exame e descobriu a lesão.

"A do lado direito é mais recente, faz sentido porque estava com dores que não estava a aguentar, não conseguia dormir", explicou.

"[...] Foi a minha descoberta de segunda-feira. Já estava desconfiada, estava com muitas dores e não estava a passar. No primeiro programa do 'Dança Comigo' já tinha ficado assim, agora fiquei pior e hoje vim fazer uma TAC", acrescentou.

"Na zona em que é não se pode fazer rigorosamente nada a não ser esperar que passe, evitar alguns movimentos e repetir o exame daqui a um mês para ver como é que está o estado das costelas fraturadas - a ver se já fecharam completamente", continuou, referindo ainda que pode treinar, mas "de forma condicionada".

