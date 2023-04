Já chegou à SIC o novo formato, 'Os Traidores', e Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', não tardou a comentar publicamente a estreia.

Foi através das stories da sua página de Instagram que a figura pública reagiu à primeira transmissão do programa da SIC, que parece ter conquistado os telespectadores, dadas as positivas reações que se pode ver na página de Instagram do canal.

O formato é apresentado por Daniela Ruah e entre os participantes destacam-se Márcio - um GNR que conta com milhares de seguidores na rede social TikTok - e Luís Henrique - que tem uma relação amorosa com António Bravo, ex-concorrente da edição de 2021 do 'Big Brother'.

Veja na galeria os comentários que 'Pipoca' fez durante a estreia, este domingo, dia 9 de abril.

De referir que 'Pipoca' vai voltar ao papel de comentadora, precisamente neste novo formato da SIC.

