É com uma notícia inesperada que a SIC começa uma nova semana. 'Pipoca Mais Doce' está de regresso à televisão no papel de comentadora, embora agora num outro canal.

Depois de ter sido a estrela do painel de comentadores de várias edições do 'Big Brother', na TVI, Ana Garcia Martins é a aposta da SIC para uma emissão especial de 'Os Traidores', o novo formato do canal liderado por Daniel Oliveira.

No 'Casa Feliz', João Baião e Diana Chaves deram conta de um programa que será emitido a partir das 19h desta segunda-feira, dia 10 de abril, e que contará com os comentários de Pedro Granger, Cris Carvalho e Ana Garcia Martins, mais conhecida por 'Pipoca Mais Doce'.

Não se sabe, no entanto, se a participação de 'Pipoca' será pontual ou se passará a ser regular.

Vale notar que no Instagram, a influenciadora fez várias stories com comentários sobre 'Os Traidores', tal como fazia quando era comentadora do 'Big Brother'.

