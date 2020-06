Sendo um dos maiores entusiastas do Festival da Canção e, consequentemente, da Eurovisão em Portugal, Pedro Granger partilhou um vídeo muito especial na sua conta de Instagram. No mesmo faz uma homenagem a Dina, cantora do sucesso 'Amor de Água Fresca'.

Este foi um momento que surgiu a propósito da data de hoje, uma vez que se ainda fosse vida Dina completaria 64 anos.

"Minha querida Dina. Parabéns. Hoje rezo à tua estrelinha la no céu. E aqui fica um pouco de uma obra que fizemos juntos. Beijo a todos os amigos e família desta querida Pérola Rosa Verde Limão Marfim", escreveu o ator na legenda da publicação.

Recorde-se que a artista morreu no dia 11 de abril do ano passado.

Leia Também: Farto da cultura da imagem, Pedro Granger lança farpas às televisões