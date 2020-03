Este domingo, dia 15, foi muito especial para Pedro Barroso. O ator completou 34 anos de vida, data que realçou através de uma publicação na sua conta de Instagram que não passou despercebida.

Na mesma aparece divertido a cantar os parabéns na companhia da mãe.

"Esta é a nossa energia no 'NOSSO' 34 aniversário. That’s the mood at home... (É este o ambiente em casa, em português)", afirmou na legenda da publicação.

Desde logo, vários seguidores e amigos de Barroso deram-lhe os parabéns.

