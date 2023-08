Rita Pereira encontra-se de férias em Nice, França, juntamente com o namorado, Guillaume Lalung, e o filho de ambos, o pequeno Lonô. Foi nesta ocasião que o produtor de música francês não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram uma prática da atriz que é considerada um "pecado" no país.

"Estamos em França, em Nice, e olha o que ela está a fazer: o que é que isto?", começa por questionar.

Conforme poderá ver pelo vídeo presente na galeria, a artista aparece a barrar um croissant com manteiga, colocando-lhe fiambre de seguida.

"Há nove anos explicaste-me que comer croissant com qualquer coisa lá dentro era o mesmo que comer um pastel de nata com manteiga e fiambre", disse a atriz, mostrando-se indiferente ao aviso do companheiro.