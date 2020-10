Marta Bateira, popularmente conhecida como Beatriz Gosta, anunciou estar grávida pela primeira vez. A boa nova foi dada no '5 Para a Meia Noite' desta quinta-feira, dia 16, no dia de estreia da nova edição do programa, agora conduzido por Inês Lopes Gonçalves.

"Testei positivo para aquele teste em que fazes um xixi para um pau", afirmou a portuense.

Seguiu-se uma 'explosão' de confetes e a exibição da imagem de uma ecografia.

Veja abaixo o momento.

Siga o link

Leia Também: "Grávida! É o que dá a brincadeira de passar mais tempo em casa"