Bruno de Carvalho e Liliana Almeida casaram-se no ano passado e receberam agora o álbum com as fotografias do grande dia, pelo menos foi o que deram a entender nas redes sociais.

O casal gravou um vídeo onde aparece na loja a ver os álbuns e partilhou esse momento nas stories das suas páginas de Instagram.

"Está em papel um dos momentos mais importantes das nossas vidas. Foi tanto e esse tanto está todo aqui", escreveu a cantora. Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: Vídeo. Bruno de Carvalho e Liliana Almeida cantam 'Shallow'