Miguel Coimbra decidiu surpreender a companheira, Angie Costa, depois de esta ter-se 'queixado' que o namorado nunca lhe tinha "feita uma surpresa mesmo daquelas bonitas".

"Ela está no Porto e, supostamente, a mãe vinha cá deixá-la a Lisboa e eu combinei com a mãe dela fazer-lhe uma surpresa. Vou para o Porto com o meu amigo Salvador. Vamos surpreender a Ângela, vou chegar lá e filmar a reação dela, ver como é que ela reage a uma surpresa", disse o músico dos D.A.M.A.

Durante a viagem, Miguel Coimbra fez chamadas para a companheira, fingindo que estava em Sintra. Depois também conversou com a mãe de Angie para marcar os últimos detalhes, seguindo-se as imagens da atriz e youtuber a ser surpreendida pelo companheiro e um amigo. Veja tudo no vídeo abaixo:

De recordar que o casal tem um filho em comum, o pequeno Martim, que nasceu no ano passado.

