Marco Costa partilhou esta quinta-feira, 6 de janeiro, um ternurento vídeo no qual o seu 'cãopanheiro', de nome Tortas, se diverte pela primeira vez numa ida à praia.

Visivelmente embevecido com a reação do seu patudo, o conhecido pasteleiro escreveu na legenda da publicação: "1.º dia do Tortas na Praia! Nunca é só um cão, e quem o acha não sabe o que é ser amado incondicionalmente por um ser de 4 patas!".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por marcocosta22 (@marcocosta22)

Note-se que marco é dono de outro cão, Sadik, que adotou quando estava casado com Vanessa Martins. Marco já demonstrou nas redes sociais a sua indignação pelo facto de não conseguir ver o animal de estimação.

Leia Também: Indignado, Marco Costa faz apelo público a Vanessa Martins