Luciana Abreu presenteou esta quarta-feira, dia 18, os seus seguidores do Instagram com novas imagens da suas filhas gémeas: Amoor e Valentine, que em dezembro deste ano completam três anos de vida.

Nas imagens, as meninas, fruto da relação da atriz e cantora com Daniel Souza, surgem com as suas máscaras de proteção no rosto e a caminharem de mãos dadas.

"A nova geração. O amor vem redobrado, porém sem abraços. Apesar do distânciamento, a união cresce e ganha ainda mais força. O amor tudo vence. A fé tudo cura. A mudança é constante, porém o futuro marca a diferença e chega com a surpresa. Adaptação, resiliência e respeito. Protejam-se uns aos outros. A nossa continuação é o futuro da nossa espécie. Tenham um dia extraordinário", escreve Luciana na legenda das imagens.

A estrela da SIC, recorde-se, é ainda mãe de Lyonce Viiktórya e Lyannii Viiktórya, ambas resultado do seu casamento com Yannick Djaló.

Leia Também: "Desde que fiquei maluca que me sinto muito melhor", diz Luciana Abreu