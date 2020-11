A vida de Luciana Abreu mudou, estando agora numa fase muito feliz, como a própria fez questão de destacar na sua página de Instagram. "Desde que fiquei maluca que me sinto muito melhor", começou por escrever, esta quarta-feira, 11 de novembro.

"A vida corre-me bem. Não vejo problemas e percebo que todos os dias têm um fim. Logo, não me preocupo. Não ligo nenhuma a porra nenhuma. É como se tivesse uma capa impermeável à m**** que me chega diariamente. E a quantidade de sorrisos que sou em troca de trombas é fenomenal. As pessoas não percebem e há quem fique mais trombudo ainda. É que por umas trombas, outras devem responder. Mas eu, como estou maluca, não tenho de cumprir esse código. Aliás, não tenho de cumprir código algum", acrescentou de seguida.

"A decisão de ficar maluca não me parece que tenha sido consciente. Acho que um dia acordei, senti-me maluca e deixei-me ficar. Aos poucos fui-me habituando e comecei a apreciar as maravilhas de ter flipado. Às vezes sinto que é como umas férias que estou a tirar, só que agora as férias não acabam. Não tenho de fazer as malas e voltar a ser normal outra vez. Ser maluca traz tanta leveza que até ando mais direita e as dores no pescoço desapareceram-me por completo. Sejam felizes. Abreijos", concluiu.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs e amigos, tendo sido 'aplaudida' por outras figuras públicas. "Estou a precisar ficar maluca também! Dás-me umas dicas?", comentou Raquel Tavares.

