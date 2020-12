Depois de uma reunião que juntou José Gouveia, o chef Ljubomir Stanisic e o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, nos Paços do Concelho, chegou ao fim o movimento do movimento 'Sobreviver a Pão e '. O grupo de empresários que estavam em frente à Assembleia da República terminou com a greve de fome, momento que Liliana Filipa fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram.

Nos vídeos que publicou na rede social, a figura pública mostra os manifestantes, entre eles o famoso chef Ljubomir, a comer pizza e a festejar após a conquista.

"Acabou a fome! Os nossos heróis conseguiram", começou por escrever nas imagens. "O povo unido jamais será vencido! Parabéns heróis e obrigada por lutarem pelo nosso país. Obrigada por se sacrificarem em nome de todos os empresário do país", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e disse ainda: "Pelo futuro dos meus e dos vossos filhos não podemos deixar que a economia do país se afunde cada vez mais. Somos um povo trabalhador, pagamos tantos impostos, é necessário mais apoio aos empresários! O que está a acontecer vai ficar para a história, é a altura certa de alterar o nosso futuro".

