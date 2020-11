Leandro voltou a manifestar-se sobre as recentes acusações de, alegadamente, ter agredido uma mulher. Acusações que o cantor nega.

Desta vez, o artista decidiu partilhar publicamente o vídeo que mostra o momento de tensão entre o artista e a alegada vítima.

"Estou farto desta m****. Vejam algumas imagens das agressões que dizem que fiz! Onde é que agredi alguém? Estas pessoas foram ali para isto... a tentar roubar-me a bolsa, vejam! Ouçam o meu filho bebé desesperado, a minha mulher, ouçam... Pois é. O resto o advogado vai apresentar em tribunal. Agora, publiquem a verdade nas revistas. Publiquem em todos os comentários que dizem que sou agressor", escreveu na legenda do vídeo.

Veja abaixo:

Mas não ficou por aqui e publicou um novo vídeo onde acrescenta: "As imagens falaram por si, não tenho muito mais a dizer. Durante um dia inteiro fui julgado numa praça pública com títulos horríveis, que mexeram muito comigo, que me levaram ao passado".

De seguida, recordou as acusações de violência doméstica. "Ao fim de diversos meses fui absolvido, mas não chegou a toda a gente porque isso já não foi publicado pelas revistas, porque já não vendia. Mas estou tranquilo, estou bem, a minha família também está bem. Não devemos rigorosamente nada a ninguém. Independentemente de qualquer coisa, neste preciso momento vamos continuar para a frente e vamos pensar num futuro melhor, que é isso que fazemos dia após dia. O resto, nas entidades competentes vão ser resolvidas", rematou.

