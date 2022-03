Laura Figueiredo partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um vídeo onde mostra a filha, Beatriz, de quatro anos, a cantar para as "barbies e bonecas".

"Concerto para as barbies e bonecas com um mealheiro debaixo do braço. Ainda lhes pede cachet no final", começou por escrever a mãe 'babada'.

"Só canta originais dela. A veia dramática está lá também", acrescentou.

Veja as imagens da filha de Laura e Mickael Carreira no vídeo em baixo

Leia Também: "Temos os nossos pontos frágeis. Tenho vindo a perceber que esse é o meu"