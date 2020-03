Tudo em nome da beleza e do estilo! Este parece ser o lema de Kim Kardashian, pelo menos a avaliar por um dos momentos do reality show 'Keeping Up With the Kardashians'.

Este refere-se à Semana da Moda de Paris, evento no qual a socialite marcou presença com um visual marcante que não passou despercebido.

Tratou-se de um fato em latex que para vestir não foi mesmo nada fácil. Aliás, no vídeo ouve-se a celebridade a dizer palavrões.

Veja o momento de seguida:

