Khloé Kardashian mantém-se motivada a manter a boa forma física e não descura os treinos.

Ainda esta terça-feira, a celebridade voltou a mostrar aos fãs alguns vídeos filmados durante o momento em que estava a fazer exercício físico.

Nas imagens, que pode ver em baixo, Khloé aparece com um top e umas leggings pretas. Um look que deixa as curvas em destaque.

Leia Também: Khloé Kardashian reage, na brincadeira, a fotos sensuais da irmã