Sydney Sweeney foi alvo de várias críticas por dar vida à conhecida pugilista Christy Martin num filme biográfico sobre a atleta.

A atriz preparou-se (a rigor) para interpretar a personagem, tendo, inclusive, tido treinos intensos que a levou a ganhar bastante massa muscular. Mas há quem não acredite nas 'capacidades' da atriz e tenha ficado pelas críticas negativas.

No entanto, Sydney Sweeney 'calou' os 'haters' numa publicação que fez no Instagram. A atriz publicou um vídeo que começa com muitos dos comentários que recebeu, tendo depois acrescentado imagens dos treinos de preparação para a interpretação da pugilista Christy Martin. Veja o vídeo na partilha abaixo.

