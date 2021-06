José Castelo Branco recorreu ao Instagram para anunciar que vai ser avô. O filho, Guilherme, prepara-se para ser pai pela primeira vez.

Num direto que fez com no Instagram, José Castelo Branco começou por dizer que este domingo, no Dia do Pai nos Estados Unidos, Guilherme mandou-lhe uma "linda mensagem". "Estou assustadíssimo", acrescentou de seguida.

Pouco tempo depois, Guilherme juntou-se à conversa, onde estava também Betty Grafstein. "Não sei se hei de chorar ou ficar feliz. O pai está quase a chorar. Mas prometa-me que não me vai tratar por avô. Que horror", disse ao filho, mostrando-se radiante com a novidade.

Guilherme revelou ainda que a companheira, Elsa, está grávida de três meses e que "talvez seja menina". Mas ainda não há certezas. De seguida, foram partilhados alguns possíveis nomes para o bebé. Veja o momento na publicação abaixo:

