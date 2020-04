Como já mostrou em diversas ocasiões, João Baião está de quarentena numa casa de campo e têm sido várias as peripécias que marcam este período de isolamento social.

Na tarde desta quarta-feira divertiu os seguidores com um vídeo em que aparece a brincar com cabras, momento a que chamou "o circo do Baião".

Nem a ex-colega, Maria Botelho Moniz, resistiu em comentar as imagens. "O domador de cabras", brincou.

