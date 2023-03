Inês Aires Pereira vive uma fase particularmente desafiante. Com diversos projetos profissionais em mãos, a atriz viu o filho apanhar uma bactéria no estômago e a filha mais velha ser diagnosticada com escarlatina.

Porém, ao chegar a casa depois de uma tarde no hospital, Inês recebeu o melhor dos presentes.

"Quando estamos no limite eles ajudam-nos. O Kino já anda e a Alice diz-me que estou linda com o cabelo cortado", contou.

Às suas palavras, a atriz juntou um vídeo em que mostra os primeiros passos do pequeno Joaquim, que está prestes a completar um ano, e ainda o elogio da pequena Alice, de três anos.

