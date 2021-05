Terminada a última de cinco emissões do programa 'Goucha', das tardes da TVI, Manuel Luís Goucha rumou à sua casa no Alentejo na companhia do marido, Rui de Oliveira.

Durante o caminho, o apresentador aproveitou para registar um vídeo para as redes sociais, que mostra o casal a deliciar-se com gelados.

Imagens que lhes valeram o 'título' de "gulosos", atribuído pelos fãs. Veja abaixo a publicação.

