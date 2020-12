Gisele Bündchen destacou nas stories da sua página de Instagram algumas imagens especiais que marcam a sua vida, e entre elas destaca-se um vídeo onde recorda o momento em que desfilou na Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Brasil, em 2016, realizada no estádio Maracanã.

E logo após essas imagens, a modelo surpreender os fãs com um carinhoso vídeo da filha, Vivian Lake, onde a mesma aparece a tentar imitar a mãe no desfile. De referir que a menina hoje tem oito anos mas na altura tinha quatro.

A pequena Vivian aparece vestida a rigor, com um look parecido com o que Gisele usou no desfile.

Veja o momento no vídeo da galeria.

