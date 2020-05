Georgina Rodríguez voltou a usar as suas redes sociais para partilhar com os seguidores os momentos de mimo e diversão que marcaram o fim de semana da família.

Através de um vídeo divertido, publicado no Instagram, é possível ver a brincadeira que animou o clã na tarde deste domingo.

As imagens mostram Ronaldo a brincar com a namorada enquanto os mais pequenos (Alana, Eva e Mateo) tentam salvar a mamã das brincadeiras do pai.

"Adoro passar os dias todos juntos a brincar e aprender. A divertir-nos. Se há algo que podemos tirar de positivo neste isolamento é que nos momentos mais felizes só precisamos de nós mesmos e eles são 99% do tempo. Os pequenos momentos, as coisas cotidianas, a família. Amo-os", declarou Georgina na legenda das imagens.

Veja o vídeo na galeria.

