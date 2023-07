Drake foi atingido por um telemóvel atirado por um fã que estava a assistir ao seu concerto em Chicago, na noite de terça-feira.

Como é possível ver num vídeo que foi entretanto partilhado nas redes sociais, a dada altura durante o concerto, o artista levou com um telemóvel no braço. Drake apercebeu-se, viu o telemóvel cair ao chão e continuou com o espetáculo sem interromper a atuação. Veja o momento no vídeo abaixo.

De recordar que esta não é a primeira vez que um artista é atingido por um telemóvel durante um concerto. Já aconteceu antes, aliás, no mês passado de junho Bebe Rexha ficou com o rosto com hematomas após lhe terem atirado com um telemóvel.

Recentemente aconteceu também um momento inesperado durante um concerto de Pink, que viu um fã a atirar para o palco as cinzas do corpo da mãe.

