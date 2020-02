Tiago Castro, antigo ator da série 'Morangos Com Açúcar', pediu a namorada em casamento no dia em que esta celebrou 30 anos de vida. O momento foi partilhado nas redes sociais com um vídeo do 'SIM', acompanhado de palavras de grande emoção.

"Ontem o meu coração quase que parou de tanta emoção. Chorei descontroladamente, de tanta gratidão que sentia, pelo SIM da mulher que eu quero ter comigo até ao fim. Pela presença dos meus amigos, que com tanta generosidade sentiram aquele sim e o nosso amor de lágrimas nos olhos. Por estarmos na nossa praia, de frente para o farol, a ouvir a nossa música e todo o significado simbólico que isso tem para nós. Por te ter pedido no teu aniversário, dos teus 30 anos. Anseio por todos os dias que vou acordar ao teu lado, a saber que sou infinitamente mais feliz por fazê-lo. Viva o amor", escreveu.

Confira o momento na galeria.

