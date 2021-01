O cantor Léo Santana emocionou muitos dos seguidores da sua página de Instagram ao partilhar um vídeo onde destaca o momento em que a mãe, Marinalva Santana, conheceu a nova casa.

"Tudo por vocês, família. Vocês que me seguem sabem o quanto sou reservado e discreto com todos os meus, mas tinha que vir aqui partilhar mais esta vitória com todos os que estão sempre ao meu lado", começou por escrever na legenda das imagens.

"PS: Quando entreguei a chave do novo apartamento dos meus pais, o meu pai ainda estava vivo, mas devido à sua delicada saúde decidimos deixá-lo no antigo apartamento e depois sim, ele foi lá conhecer o novo... enquanto estava a finalizar a decoração e detalhes deste novo apartamento, ele acabou por falecer! Mas com certeza está orgulhoso do filho dele que sempre fez e faz pela sua família. Amamos-te, pai!", completou. Veja o momento na publicação abaixo:

