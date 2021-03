E se Portugal fosse ao programa 'Alta Definição'? Foi precisamente com base nesta ideia que o programa da RTP1 '5 Para A Meia Noite' partilhou um vídeo esta semana onde o país aparece a ser 'entrevistado'.

Em conversa são abordados os mais diversos assuntos, desde a forma como o Portugal lidou com a pandemia desde o início, até à presidência da União Europeia e mesmo a conquista do campeonato europeu de futebol em 2016, com o mítico golo de Éder Lopes.

Veja o vídeo de seguida:

