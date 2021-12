Cristiano Ronaldo recorreu esta sexta-feira, dia 31 de dezembro, à sua conta oficial de Instagram para dedicar à mãe, Dolores Aveiro, uma enternecedora mensagem. A publicação assinalava o 67.º aniversário da matriarca do clã Aveiro.

O que o craque português não esperava era ver a mãe lavada em lágrimas com as suas palavras.

O momento em que dona Dolores se deparou com a mensagem do filho foi gravado em vídeo e partilhado nas redes sociais de Katia Aveiro.

"Queria colocar uma foto, mas felizmente gravei este momento que retrata bem esta mãe que temos (ela aqui lia a publicação do filho Cristiano). Ela é a nossa fortaleza, ela é o amor em pessoa, o amor que plantou no coração de todos nós, ela com o jeito dela, meio forte, meio frágil, meio bruto, meio carinhoso, fez a história dela em nós", declara a empresária na legenda das imagens.

"Obrigada, mãe, por ser nossa mãe. Que Deus lhe dê mais saúde e mais anos de vida para que ainda existam mais momentos como este, onde o amor é soberano e onde só ele importa. Feliz aniversário, nossa Maria Dolores", termina.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

Leia Também: Cristiano Ronaldo escreve mensagem enternecedora à mãe: "Uma guerreira"