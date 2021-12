A semana de Dolores Aveiro terminou em festa. Com o Sporting a vencer o jogo contra o Benfica (3-1), esta sexta-feira, 3 de dezembro, a mãe de Cristiano Ronaldo não podia ter ficado mais feliz com o final da partida.

No Instagram, Dolores Aveiro publicou um vídeo que mostra a mesma a comemorar a vitória do clube do coração, juntamente com outras pessoas próximas da matriarca do clã Aveiro.

Veja na publicação abaixo:

Mas não ficou por aqui e nas stories destacou um outro vídeo, ainda sobre a comemoração. Veja de seguida.

Leia Também: Dolores Aveiro junta-se ao companheiro para deixar apoio aos leões