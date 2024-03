Diogo Amaral e Jessica Athayde formam um dos casais mais acarinhados pelos fãs em Portugal e não é para menos. São muitas as brincadeiras e traquinices que fazem um com o outro, as quais partilham com os fãs nas redes sociais.

O vídeo que aqui destacamos é um exemplo. Trata-se de mais um dos sustos que Diogo gosta tanto de pregar à sua amada.

"Os sustos da minha Célia", escreveu na legenda da partilha.

Após gritar, Athayde faz questão de pedir desculpa ao filho, Oliver, explicando ao menino o que aconteceu.

Veja a gravação na galeria.

