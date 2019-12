Logan Paul, um dos mais conhecidos youtubers do mundo, viu-se envolvido numa polémica depois de ter sido divulgado na Internet um vídeo no qual este aparece a fazer sexo com outro homem, destaca a imprensa internacional.

Pouco tempo depois, Logan reagiu ao sucedido de forma insólita fazendo a seguinte publicação na sua conta de Twitter:

"100 mil retweets e eu divulgo o vídeo completo".

Já em janeiro, Logan também tinha gerado uma enorme discórdia ao referir que iria "ser gay por um mês".

