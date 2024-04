Cláudio Ramos nunca escondeu as suas dificuldades a falar inglês, mas no seu novo vídeo, partilhado nas redes sociais, o apresentador diverte os seguidores enquanto põe em prática o que aprendeu desta língua.

"Olhem o que encontrei na galeria. Tinha mesmo que dividir com vocês, porque acredito que rir de mim mesmo torna tudo mais fácil e leve. E há dias em que preciso muito disso", escreveu primeiramente Cláudio na legenda.

"And sorry for any little thing, ok? [e desculpem-me por qualquer coisa, ok?]", acrescentou o comunicador.

Nas imagens, que encontrará abaixo, Cláudio pede a alguns empregados o que quer comer, acabando até por surpreender os seguidores com o que já sabe dizer. Ora veja: