Cristina Ferreira viveu um momento no mínimo marcante durante a sua estadia no Rio de Janeiro, Brasil. A apresentadora teve a oportunidade de apreciar a 'cidade maravilhosa' do céu durante uma viagem de helicóptero.

Hoje, na sua página de Instagram, Cristina partilhou com os seguidores o vídeo deste momento.

"Na minha memória fica tudo o que as imagens não registam. Primeiro queres registar tudo. Chegas ao Cristo e só queres sentir. Há um estranho silêncio, e os teus pensamentos. Só", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja:

