Depois de ter confirmado que Ruben Rua está mesmo incluído no restrito grupo de três amigos que resolveu levar consigo nas suas férias a bordo de um iate de luxo, Cristina Ferreira voltou a partilhar com os seguidores novas imagens onde surge ao lado do apresentador.

Cristina, Ruben e os restantes amigos resolveram animar a tarde dando um 'pézinho de dança'. O grupo mostrou-se muito divertido e animado ao tentar repetir uma coreografia feita pelo "professor" Ruben Rua.

"Aceitamos propostas para animadores hoteleiros", brincou Cristina ao partilhar as imagens com os seus seguidores.

