Cristiana Jesus está grávida do primeiro filho, motivo pelo vive com especial apreensão, medo e ansiedade a situação atual provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Ao saber das novas medidas adotadas nos hospitais para os partos, que visam, por exemplo, que o pai não assista ao parto para evitar risco de contágio da Covid-19, a ex-concorrente ficou ainda mais preocupada. Uma preocupação que a levou a fazer um apelo a todos os seus seguidores.

Através de um vídeo onde mostra uma carta escrita em nome do filho, um menino cujo não foi ainda revelado, esta pede de forma emotiva para que cada um faça a sua parte na luta contra a Covid-19.

