Cláudio Ramos fez uma publicação nas stories da sua conta de Instagram onde esclareceu um desabafo que fez a Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10' desta terça-feira, 3 de agosto.

Num vídeo, o apresentador lembra que "já não dorme há duas noites", assegurando, contudo, que "não é nenhum problema grave".

"Fiz aqui uma lesão na omoplata e estou há dois dias como se tivesse uma faca espetada. Já fiz o meu primeiro tratamento com o meu osteopata", começa por revelar.

"Esta dor é de facto muito forte, causa muito desconforto e há duas noites que não durmo, porque tenho de dormir com coisas quentes na omoplata com um calor horrível e não é uma coisa que me deixe descansado", explica.

Negando qualquer tipo de alarmismo à volta da situação, Cláudio garante que "está ótimo e recomenda-se".

