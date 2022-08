Cláudio Ramos tem-se mostrado, nos últimos dias, em tratamentos para um problema nas costas. O tema foi abordado no final da emissão de quarta-feira, 3 de agosto, no programa 'Dois às 10', levando o comunicador a revelar mais pormenores sobre o que lhe está a acontecer.

"Estou há duas noites sem dormir, tenho as costas todas lixadas. Tenho três costelas fora do sítio e continuo com muitas dores", começou por contar, chegando mesmo a referir: "Parece que tenho uma faca a espetar-me as costas".

"Eu ia mostrar mas… tenho uma parte das costas que está maior do que outra, está mais inchada de uma parte, eu estou mal", acrescentou.



© Reprodução Instagram/ Cláudio Ramos

