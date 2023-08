Catarina Furtado completa 51 anos esta sexta-feira, 25 de agosto, data que celebrou juntamente com os filhos em Miami, local onde se encontra a fazer uma viagem. Hoje, a apresentadora da RTP1 partilhou um vídeo do momento em que foi surpreendida num restaurante com um bolo de aniversário.

"Estranho está 'coisa' de fazer anos num fuso horário diferente. Ontem os meus pais ligaram à meia noite de Portugal para me darem os parabéns e eram 19h daqui, em Miami. À noite, no restaurante, no jantar, fui surpreendida com velas e ainda era dia 24", explica na partilha.

"Mas na verdade, faço anos ontem e hoje, aí e aqui e agarro cada minuto para fazer a festa: tenho uma família maravilhosa, amigas e amigas daqueles à prova de qualquer tropeção, e um propósito de vida que se confunde muitas vezes com a minha profissão, que eu tanto adoro", nota.

"Obrigada a todas as pessoas que me têm enchido o telemóvel ontem e hoje. Vou passear com os meus dois maiores tesouros e continuar a a agradecer à vida", completa.

