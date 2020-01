Carolina Patrocínio gosta de partilhar com os seus fãs nas redes sociais momentos especiais que vive em família, nomeadamente, com as suas três filhas - Diana, Frederica e Carolina.

Ora, a sua mais recente publicação no Instagram é precisamente referente a uma das meninas, nomeadamente a Fédé, como a apresentadora a trata carinhosamente.

Trata-se de um vídeo, ainda referente ao verão, no qual a menina aparece a mergulhar numa piscina.

"Preciso de apagar videos do telefone mas a Fédé não deixa porque tem saudades do verão", afirmou na legenda da publicação.

Veja o momento na galeria.

Leia Também: Carolina Patrocínio manda 'indireta' aos haters