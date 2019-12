Grávida do quarto filho, o primeiro menino, Carolina Patrocínio vive esta gestação com a mesma tranquilidade com que nos habituou a vê-la nas restantes. E tal como faz quando não está grávida, a apresentadora continua a ter como uma das suas principais rotinas a prática de exercício físico.

Esta quinta-feira, dia 19, a estrela da SIC começou o dia com um treino de musculação onde treinou braço, costas, ombros e cardio. O quarto treino de uma semana inteiramente dedicada ao ginásio.

Nas imagens, que pode ver na galeria, Carolina exibe a sua barriguinha de sete meses de gestação com um top curto e calças de treino.

Recorde-se que a apresentadora e o marido, Gonçalo Uva, já são pais de Diana, Frederica e Carolina.

