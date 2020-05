Cardi B surpreendeu de novo os fãs com novas imagens onde volta a destacar as curvas. No entanto, numa recente fotografia que publicou no Instagram, confessou: "Encolhi a barriga para tirar esta foto, portanto, apreciem".

Depois da partilha, voltou a recorrer à mesma rede social para publicar um vídeo onde se mostra precisamente a encolher a barriga.

Um vídeo que não passou despercebido aos olhos dos seguidores e que pode ver na galeria.

