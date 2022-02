Depois de uma semana marcada por várias polémicas relacionadas com a sua participação no 'Big Brother Famosos' e com a relação com Liliana Almeida, Bruno de Carvalho regressou ao trabalho esta sexta-feira (18 de fevereiro).

O antigo presidente do Sporting está de volta às pistas de dança como DJ, tendo esta sexta-feira animado a noite da discoteca Alma Privé.

Bruno deixou o clube noturno de Santa Maria da Feira ao rubro com a sua presença e aproveitou para fazer uma homenagem à namorada, que ainda está dentro da casa do 'BB Famosos'. Um dos pontos altos da noite foi o momento em que o empresário tocou o tema 'Ibiza for Dreams', que resulta de uma parceria entre Liliana Almeida e Diego Miranda.

Veja na galeria a homenagem e os momentos que marcaram o regresso de Bruno de Carvalho como DJ.

