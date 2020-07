Elsa Pataky foi surpreendida com fortes chuvas que inundaram a estrada onde seguia, no seu veículo, perto da casa onde vive em Byron Bay, na Austrália.

A atriz, mulher de Chris Hemsworth, ficou presa no carro e teve de sair pela janela da viatura.

"Fiquei presa, sim. Impressionante. Oh Deus, oh Deus, o que estou a fazer?", diz Elsa Pataky no vídeo que partilhou nas stories da sua página de Instagram, esta segunda-feira, onde destaca o episódio.

"Um pouco otimista demais? Tinha tanta certeza de que conseguia atravessar", escreveu ainda nas imagens que pode ver na galeria. "O que dois dias de chuva podem fazer", acrescentou.

