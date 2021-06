A reunião dos atores da série 'Friends', lançada na HBO, continua a ser destacada pelos milhões de fãs que a trama foi conquistando ao longo das últimas décadas.

Esta quinta-feira, 17 de junho, foi partilhado na conta oficial de Instagram da série um vídeo onde os atores cantam a música do genérico, 'I'll Be There For You', dos The Rembrandts, que se tornou icónica.

Veja de seguida o momento onde os artistas são acompanhados pelo apresentador James Corden.

