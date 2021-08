É caso para dizer: isto é que foi animação! Os atores da novela da TVI 'Festa é Festa' deixaram Paris num verdadeiro alvoroço na passada noite, depois de darem uma volta à capital francesa de tuk-tuk.

Os momentos de alegria e boa disposição ficaram registados num vídeo em direto que Pedro Teixeira fez na sua conta de Instagram (ver mais abaixo).

Também Cristina Ferreira, que surpreendeu os artistas ao aparecer por lá, não ficou indiferente: "É uma e meia da manhã. As gravações começaram às 7. Recebemos milhares de mensagens de portugueses. Inventamos mais uns quantos episódios da novela. E rimos muito. O dia acaba numa noite memorável, de tuk tuk, na cidade luz, que podem ver nas stories e no Instagram do Pedro Teixeira. E acho que não vão precisar que vos explique porque é que a festa é um sucesso. A felicidade que ali se vive é tão visível que nem a noite consegue apagar. Hoje temos todos histórias para contar aos netos".

Veja o vídeo:

